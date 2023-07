Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ: Σταθερή αλλά ακόμη ανησυχητική η κατάσταση του

O Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ νοσηλεύεται από την Παρασκευή (7/7) στην εντατική σε νοσοκομείο της Κροατίας έχοντας υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία και ο Άγιαξ με νέα ανακοίνωσή του τονίζει ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή αλλά ακόμη ανησυχητική, με την οικογένειά του να ευχαριστεί τους πάντες για τα μηνύματα συμπαράστασης.

Ο παλαίμαχος Ολλανδός τερματοφύλακας και μέχρι πρότινος CEO της ομάδας του Άμστερνταμ ήταν με την οικογένειά του διακοπές στην Κροατία, όταν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Λίγη ώρα μετά ο Άγιαξ με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό το γεγονός τονίζοντας ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και το Σάββατο (8/7) η ολλανδική ομάδα, εκ μέρους της συζύγου του Φαν Ντερ Σαρ, προχώρησε σε νέα ενημέρωση, αναφέροντας τα εξής…

«Ο Έντβιν Φαν Ντερ Σαρ θα παραμείνει στην εντατική προς το παρόν. Η κατάστασή του παραμένει σταθερή αλλά ακόμη ανησυχητική. Ο Άγιαξ προχωράει σε αυτή την ενημέρωση εκ μέρους της συζύγου του. Η οικογένεια Φαν Ντερ Σαρ, μαζί με τον Άγιαξ, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της και είναι βαθιά συγκινημένη για τα πολλά μηνύματα υποστήριξης».

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.

The Van der Sar family, along with Ajax, is grateful and deeply touched by the many… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2023