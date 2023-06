NBA: Πρωταθλητές για πρώτη φορά στην ιστορία τους οι Ντένβερ Νάγκετς – Δείτε βίντεο

Οι Ντένβερ Νάγκετς είναι οι νέοι πρωταθλητές του NBA. Πήραν το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους καθώς επιβλήθηκαν με 94-89 των Μαϊάμι Χιτ στην «Ball Arena» κι έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών.

Πολυτιμότερος παίκτης των τελικών αναδείχθηκε ο Νίκολα Γιόκιτς που και στο 5ο παιχνίδι ήταν εντυπωσιακός – όπως άλλωστε σε όλη την πορεία της ομάδας του στα play-offs – και την οδήγησε στη νίκη. Ο Σέρβος σέντερ είχε 28 πόντους σε 42 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 12/16 σουτ. Μάζεψε και 16 ριμπάουντ!

The @nuggets are the 2022-23 NBA Champions! pic.twitter.com/8Kb1HZIkaj

— NBA (@NBA) June 13, 2023