Πράγα: Επεισόδια μεταξύ οπαδών της Φιορεντίνα και της Γουέστ Χαμ πριν τον τελικό του Conference League

Σε 16 συλλήψεις Ιταλών χούλιγκαν προχώρησε σήμερα Τετάρτη η Τσεχική αστυνομία, όταν μια ομάδα μαυροφορεμένων οπαδών της Φιορεντίνα επιτέθηκε σε οπαδούς της Γουέστ Χαμ σε μπαρ στο κέντρο της Πράγας, λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Europa Conference League, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Βίντεο στο Twitter δείχνει οπαδούς να ανάβουν φωτοβολίδες και να πετάνε τραπέζια στο μπαρ, που βρίσκεται ακριβώς έξω από την πλατεία της Παλιάς Πόλης της Πράγας. Επίθεση δέχθηκε κι ένας αστυνομικός. «Οι Ιταλοί οπαδοί επιτέθηκαν σε οπαδούς της Γουέστ Χαμ σε ένα μπαρ στην οδό Rytirska, τραυματίζοντας τρία άτομα», ανέφερε η Τσεχική αστυνομία στο Twitter, συμπληρώνοντας πως «ένας αστυνομικός δέχθηκε επίσης επίθεση. Έχουμε προχωρήσει συνολικά σε 16 συλλήψεις».

Several Fiorentina ultras detained by the police in Prague this afternoon, after they attacked the pub with West Ham fans in Prague. pic.twitter.com/IBxYyZaLcd

