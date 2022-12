Πρόεδρος της Μπαρτσελόνα για Μέσι: «Ο καλύτερος όλων των εποχών, δεν ξέρουμε αν θα γυρίσει»

Για την κατάκτηση του Μουντιάλ από τον πρώην παίκτη της Μπαρτσελόνα Λιονέλ Μέσι μίλησε ο πρόεδρος της ομάδας Τζοάν Λαπόρτα, χαρακτηρίζοντας τον ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών και ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αργεντινού στο Καμπ Νόου.

Μιλώντας στον κανάλι της Μπαρτσελόνα, το BarcaTV, ο πρόεδρος της ομάδας Τζοάν Λαπόρτα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είπε: «Για εμάς και την ομάδα είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Μεγάλωσε εδώ, υποστηρίζει την ομάδα και το όνομα του είναι συνδεδεμένο με την ομάδα. Φυσικά και θα ήθελα να επιστρέψει, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα γυρίσει. Είναι παίκτης της Παρί Σεν-Ζερμέν και κατέκτησε το Μουντιάλ, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανοι για αυτόν».

Barça president Laporta: “Messi is the best player of all time. He’s Barça fan, his heart beats for Barça… so the links are normal”, tells BarçaTV 🔵🔴 #FCB

“Will Messi return? He’s PSG player. We’d love to have Leo back here one day — but we will see”. pic.twitter.com/FSH6WNAWzZ

