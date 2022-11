Premier League: Για παράνομο στοιχηματισμό κατηγορείται ο πρώτος σκόρερ της Μπρέντφορντ

Στα... δίχτυα της δικαιοσύνης έμπλεκε ο πρώτος σκόρερ της Μπρέντφορντ στην Premier League, Ιβάν Τόνεϊ, καθώς η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία τον κατηγορεί επισήμως για παράνομο στοιχηματισμό την τελευταία 4ετία.

Ο 26χρονος Άγγλος επιθετικός υπολόγιζε ότι θα είχε ήρεμες εβδομάδες μπροστά του όσο υπάρχει η διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω του Μουντιάλ, αλλά τελικά αντί για ηρεμία ήρθαν οι μπελάδες.

Ο Τόνεϊ κατηγορείται και επισήμως, πλέον, από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας για παραβίαση του κανόνα Ε8, ο οποίος αναφέρει ότι οι επαγγελματίες παίκτες απαγορεύεται να εμπλακούν με τον στοιχηματισμό, αφού φέρεται να έχει στοιχηματίσει 232 φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για τις 24 Νοεμβρίου και είναι ορατός, πλέον, ο κίνδυνος αποκλεισμού του από τη δράση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ivan Toney charged with misconduct. Alleged that he breached FA rules on betting 232 times in a four year period. pic.twitter.com/azmEtotQy3

— Jamie Weir (@jamiecweir) November 16, 2022