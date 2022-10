Η αινιγματική ανάρτηση του Τσιτσιπά που «φωτογραφίζει» ρήξη με τον πατέρα του ως προπονητή

Μερικές ώρες έπειτα από το επεισόδιο που είχε σε αγώνα εναντίον του Νόβακ στη Βιέννη ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος είχε βρίσει τον πατέρα του, με νέο αινιγματικό tweet φαίνεται σα να προαναγγέλλει την ρήξη στην σχέση του ως με τον Απόστολο Τσιτσιπά ως προπονητή, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter:

«Κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα. Μάθε να επιβιώνεις μόνος σου».

Δείτε την ανάρτηση του Έλληνα τενίστα:

No one stays with you permanently. Learn to survive alone.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) October 27, 2022