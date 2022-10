Λιονέλ Μέσι: Αυτό θα είναι σίγουρα το τελευταίο μου Μουντιάλ

Το τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Αργεντινής θα είναι αυτό που θα γίνει στο Κατάρ, όπως ξεκαθάρισε ο Λιονέλ Μέσι.

Ο σταρ του ποδοσφαίρου παραχώρησε συνέντευξη στη Λατινοαμερικάνικη τηλεοπτική πλατφόρμα Star+ αποκάλυψε πως αυτό θα είναι το τελευταίο Mundial που συμμετέχει με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε».

Μεταξύ άλλων, ο Αργεντινός σταρ παραδέχθηκε πως μετράει αντίστροφα για την εκκίνηση του φετινού Παγκόσμιου Κυπέλλου και τόνισε πως η Αργεντινή διαθέτει το υλικό και τη χημεία για να στεφθεί νικήτρια, επισημάνθηκε στο ertsports.

Aναλυτικά όσα δήλωσε ο Λιονέλ Μέσι:

«Αν θα είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ; Ναι, σίγουρα ναι. Νιώθω καλά σωματικά και φέτος μπορώ να κάνω μια πολύ καλή προετοιμασία, κάτι που δεν έγινε πέρυσι έτσι όπως πήγαν τα πράγματα. Μετράω αντίστροφα για το Μουντιάλ, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα μικρό άγχος. Όλοι λέμε ότι η στιγμή έφτασε, είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, αναρωτιόμαστε πώς θα πάει. Από τη μια δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθει, αλλά από την άλλη θέλουμε να τελειώσει με όμορφο τρόπο»

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο, έχουμε ένα πολύ δυνατό γκρουπ παικτών. Όλα τα ματς είναι δύσκολα και αυτός είναι ο λόγος που το Μουντιάλ είναι τόσο ξεχωριστό, επειδή τα φαβορί δεν καταλήγουν πάντα να νικούν, δεν έχουν πάντα την αναμενόμενη πορείαΔεν ξέρω αν είμαστε οι βασικότεροι υποψήφιοι, η Αργεντινή ανέκαθεν ήταν ένα από τα φαβορί σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαστε σε μια καλή στιγμή αλλά δεν είμαστε φαβορί, πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες που είναι σε καλύτερη κατάσταση».

Leo Messi announces: “This will be my last World Cup — for sure. The decision has been made”, tells @PolloVignolo. 🚨🇦🇷 #Argentina

Important to clarify again that Messi will not decide his future between PSG and Barça now or in the next weeks; it will be in 2023. pic.twitter.com/W54EDZIpfm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2022