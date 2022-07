Ομάδα των Νήσων Φερόε προσφέρει 20 πρόβατα για να αποκτήσει τον… Κριστιάνο Ρονάλντο

Μία ομάδα από τα Νησιά Φερόε τρολάρει με ανάρτησή της στο Twitter τον Κριστιάνο Ρονάλντο, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και καιρό για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Καθώς το μέλλον του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι στον αέρα, αρκετές είναι οι ομάδες που διεκδικούν τον Πορτογάλο αστέρα. Έτσι, αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της και η ΚΙ Klaksvik, η οποία προσφέρει… 20 πρόβατα στην Γιουνάιτεντ για να φέρει τον Κριστιάνο στα Νησιά Φερόε!

«Έχουμε καταθέσει προσφορά και δίνουμε 20 από τα καλύτερα πρόβατά μας για τον Ρονάλντο. Αναμένουμε απάντηση από τη Γιουνάιτεντ» αναφέρει το -χιουμοριστικό- tweet της Klaksvik, προκαλώντας άφθονο γέλιο στην ποδοσφαιρική κοινότητα.

We have submitted an offer of our 20 best sheeps for Ronaldo. We are currently waiting a response from United. 😉 https://t.co/brPBJLz1uw

— KÍ (@KI_Klaksvik) July 28, 2022