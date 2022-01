Ο Τσιτσιπάς τυλίγει σουβλάκια με αρνί και ρόδι στη Μελβούρνη – Δείτε το βίντεο

Άφησε τη ρακέτα του τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς και έγινε για λίγο... σουβλατζής στη Μελβούρνη, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο διάσημος έλληνας τενίστας είχε δημιουργήσει τη δική του συνταγή για το πιο γνωστό σουβλατζίδικο της πόλης, τους «Σταλακτίτες», η οποία φέρει το όνομα «Tsitsipas Souvlaki». Πρόκειται για ένα σουβλάκι με αρνί, ντομάτα, τζατζίκι, βασιλικό, ρόδι, μέντα, φέτα, πατάτες και τσίλι.

Μάλιστα, ο Τσιτσιπάς σέρβιρε αυτό το σουβλάκι στο περίπτερο που έχει στήσει το μαγαζί για το Australian Open, ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Stef went to Stalactites of course 🥰🌯pic.twitter.com/NsLpklzFuH

