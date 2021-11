Θαυμάστρια του Τσιτσιπά ζήτησε το τηλέφωνο του από την Σάκκαρη

Μπορεί τα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων να μην ήταν καλά για το Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά εκτός γηπέδων φαίνεται ότι έχει επιτυχίες, όπως προκύπτει και το πλακάτ που σήκωσε μια θεατής στον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Αρίνα Σαμπαλένκα στο WTA Finals.

Πλακάτ με το οποίο ζητούσε από την Ελληνίδα τενίστρια, να της δώσει τον αριθμό του τηλεφώνου του Τσιτσιπά. Η Σάκκαρη έδινε μάχη με την Σαμπαλένκα με έπαθλο την πρόκριση στα ημιτελικά του WTA Finals και όλα πήγαν καλά για τη Μαρία, η οποία επικράτησε με 2-1 σετ και έγινε η πρώτη Ελληνίδα που θα παίξει στα ημιτελικά του τουρνουά.

Την ώρα, όμως, που η Σάκκαρη ήταν συγκεντρωμένη στον αγώνα της, μία θεατής ήταν συγκεντρωμένη στον… Τσιτσιπά. Και το έδειξε με το πλακάτ που σήκωσε και στο οποίο έγραφε «Σάκκαρη δώσε το τηλέφωνο του Τσιτσιπά».

You miss 100% of the shots you don't take!😂@mariasakkari | @steftsitsipas | #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/yvTYsa5lrU

