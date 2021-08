Στέφανος Τσιτσιπάς: Το «καρφί» του Μάρεϊ για τον έλληνα τενίστα

Στο στόχαστρό του με μια ιδιαίτερα καυστική ανάρτηση στο Twitter έβαλε ο Άντι Μάρεϊ τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τενίστες είχαν βρεθεί αντιμέτωποι στο ξεκίνημα του US Open, με τον έλληνα τενίστα να επικρατεί με 3-2 σετ. Τότε, ο βρετανός τενίστας εξέφρασε την οργή του για το 8λεπτο break του Τσιτσιπά, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «έχασα τον σεβασμό μου γι’ αυτόν».

Ωστόσο, όπως φαίνεται η κόντρα καλά κρατεί, με τον Μάρεϊ να «ξαναχτυπά» γράφοντας τα εξής: «Γεγονός της ημέρας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάζεται διπλάσιο χρόνο για να πάει στην τουαλέτα, απ’ όσο ο Τζεφ Μπέζος για να πάει στο διάστημα. Ενδιαφέρον».

Fact of the day. It takes Stefanos Tsitipas twice as long to go the bathroom as it takes Jeff Bazos to fly into space. Interesting. 🚽 🚀

— Andy Murray (@andy_murray) August 31, 2021