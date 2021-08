Ολυμπιακοί Αγώνες 2020: Πήρε χρυσό μετάλλιο κι αυτό άρχισε να… ξεφλουδίζει

Ελαττωματικά φαίνεται πως ήταν ορισμένα από τα χρυσά μετάλλια που παραδόθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύεται από ανάρτηση της κινέζας Ζου Σουγίνγκ, η οποία αναδείχθηκε χρυσή ολυμπιονίκης στο τραμπολίνο, αλλά το μετάλλιο που παρέλαβε άρχισε να... ξεφλουδίζει.

Αρχικά, η 23χρονη ολυμπιονίκης νόμιζε πως ήταν βρωμιά, ωστόσο, το σημάδι μεγάλωνε ημέρα με την ημέρα, μέχρι που διαπίστωσε πως το χρυσό της μετάλλιο ξεφλούδιζε.

Σημειώνεται πως τα μετάλλια δεν είναι από αυθεντικό χρυσό, αλλά κατασκευάζονται από ασήμι, ενώ στην επιφάνειά τους προστίθενται 6 γραμμάρια καθαρού χρυσού.

Από την πλευρά της, η ΔΟΕ απάντησε στην αθλήτρια λέγοντας πως το μετάλλιο είναι μια χαρά και απλά ξεφλουδίζει η προστατευτική επίστρωση, αλλά αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, τότε το μετάλλιο θα αντικατασταθεί.

On the evening of August 23rd, Olympic champion Zhu Xueying sent a message to Weibo, saying that her Olympic gold medal had lost a layer of skin, and the upper left had mottled visible to the naked eye. pic.twitter.com/gDPBga7rkt

— Cherry_Chen (@11240Cherry) August 24, 2021