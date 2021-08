Σοκ στη Λίβερπουλ: Διαγνώστηκε με άνοια ο «θρύλος» Τέρι ΜακΝτερμότ – «Δεν φοβάμαι να το διαχειριστώ»

Ο Τέρι ΜακΝτερμότ, ένας από τους μεγαλύτερους μέσους της Λίβερπουλ, έχει διαγνωστεί με άνοια, όπως ανακοίνωσε αργά χθες, Σάββατο (21/08) η ομάδα της Premier League.

Ο ΜακΝτερμότ βοήθησε την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να κατακτήσει τέσσερις τίτλους πρωταθλήματος, τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών, ένα Κύπελλο UEFA και δύο League Cup, από το 1974-1982. Ανακηρύχθηκε επίσης παίκτης της χρονιάς από την ένωση επαγγελματιών παικτών (PFA) το 1980.

Ο 69χρονος, που αγωνίστηκε 25 φορές με την εθνική Αγγλίας, δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου, ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια της άνοιας, μετά από νοσοκομειακές εξετάσεις, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Πρέπει να το συνεχίσω και θα το κάνω», είπε ο Μακ Ντέρμοτ. «Είναι ο τρόπος που μεγάλωσα. Τίποτα δεν μου ήρθε εύκολα. Δεν φοβάμαι να το διαχειριστώ και επίσης, όπως είδαμε, υπάρχουν πολλοί πρώην παίκτες σε χειρότερη κατάσταση από εμένα. Το να τη νικήσεις είναι μία δεύτερη μάχη. Το χειρότερο ήταν ότι, μέχρι να διαγνωστεί η κατάστασή μου δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ο αριθμός των πρώην παικτών που διαγιγνώσκονται με άνοια ή Αλτσχάιμερ είναι τρομακτικός», σημείωσε.

We’re all with you, Terry ❤️

— Liverpool FC (@LFC) August 21, 2021