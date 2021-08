Στέφανος Τσιτσιπάς: Θα εμβολιαστώ για τον κορονοϊό όταν θα γίνει υποχρεωτικό

Επιφυλάξεις για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού φαίνεται πως διατηρεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αποκάλυψε ότι δεν έχει κάνει ακόμα το εμβόλιο.

«Κανείς δεν μου είπε κάτι. Κανείς δεν έκανε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό», είπε σε δημοσιογράφους σύμφωνα με το Reuters, όταν ερωτήθηκε αν θα εμβολιαστεί για να αγωνιστεί σε τουρνουά στις ΗΠΑ.

«Κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνω, είμαι σίγουρος γι’ αυτό, αλλά ως τώρα δεν είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστώ για να διαγωνιστώ, οπότε δεν το έχω κάνει, όχι», προσέθεσε.

Stefanos Tsitsipas says he will get vaccinated only if it becomes mandatory 😰😱 pic.twitter.com/5x0ATzhDNI

