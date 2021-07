Τα πρώτα τρία αδέρφια στην ιστορία του ΝΒΑ που κατακτούν πρωτάθλημα έγιναν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον Θανάση και τον Κώστα.

Οι δύο πρώτοι σήκωσαν το τρόπαιο με τους Μπακς, ενώ ο μικρός αδερφός τους το είχε καταφέρει πέρσι με τους Λέικερς.

Το 2019 οι Γκασόλ έγιναν τα δύο πρώτα αδέρφια που κατακτούν πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, με τον Μαρκ με τους Ράπτορς να πλαισιώνει τον Πάου που είχε δύο τίτλους με τους Λέικερς (2009, 2010).

Pau and Marc Gasol were the first set of brothers to win an NBA title.

But the Antetokounmpos are the first family to have 3 brothers win NBA titles. ✊🏾 #NBAFinals pic.twitter.com/lWaJANThyr

