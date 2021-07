Ένα απρόοπτο κατέγραψε ο φακός κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φίλιπ Κραΐνοβιτς.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του τουρνουά του Αμβούργου, στο 5ο γκέιμ στο 2ο σετ, έσπασε η ρακέτα του έλληνα τενίστα, με τον ίδιο να μένει με τη λαβή στο χέρι.

Δείτε το βίντεο:

This would only happen to Tsitsipas. pic.twitter.com/n8KlnhIBwb

— Gill Gross 🥑 (@Gill_Gross) July 16, 2021