Το νέο «παλάτι» του Μέσι στο Μαϊάμι

Ο Λιονέλ Μέσι χρειάστηκε να βγάλει από την... τσέπη του το ποσό των έξι εκατ. ευρώ, προκειμένου να αγοράσει το νέο «παλάτι» του στο Μαϊάμι!

Την περίοδο που κυκλοφορούν έντονες φήμες για πιθανή μετακίνησή του στην Ίντερ Μαϊάμι στο μέλλον, ο Αργεντινός άσος απέκτησε ένα υπερπολυτελές σπίτι, μεγέθους 500 τετραγωνικών μέτρων στο Μαϊάμι.

LIONEL MESSI has just splashed out £5million on a Miami apartment fit for a football king.

And it means the Argentinean superstar may have further dropped a hint that he is preparing to have a career swansong in America. pic.twitter.com/p74yUUMcik

