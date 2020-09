Ανατροπή στο «θρίλερ» Μέσι: Μένει στη Μπαρτσελόνα μέχρι τον Ιούνιο του 2021

Δεν έχουν σταματημό οι ανατροπές στο θρίλερ της υπόθεσης Μέσι αν και αυτήν τη φορά, φαίνεται ότι φτάσαμε στο τέλος.

Ο Αργεντίνος, όπως αναφέρει το gazzetta.gr, ανακοίνωσε μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος ότι ανακαλεί την απόφασή του και ότι επιλέγει να παραμείνει στη Μπαρτσελόνα. «Ημουν δυστυχισμένος, αλλά δεν θέλω δίκαστήρια κόντρα στην ομάδα της καρδιάς μου».

Η αλήθεια πως δεν πρόκειται ακριβώς για επιλογή, αλλά η πλευρά του Αργεντινού σούπερ σταρ κατανόησε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποχωρήσει και ότι θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2021, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

«Όταν επικοινώνησα στη γυναίκα μου και τα παιδιά μου την επιθυμία μου να φύγω, ήταν ένα δράμα. Όλη η οικογένεια έκλαιγε, τα παιδιά μου δεν ήθελαν να φύγουν από τη Βαρκελώνη, ούτε ήθελαν να αλλάξουν σχολείο. Ωστόσο, το εξέτασα καλύτερα και θέλω να ανταγωνίζομαι στο κορυφαίο επίπεδο, να κερδίζω τίτλους, να διεκδικώ το Champions League. Μπορεί να το χάσεις ή να το κερδίσεις, διότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να το διεκδικείς τουλάχιστον και να μην καταρρέεις όπως στη Ρώμη, στο Λίβερπουλ, στη Λισαβόνα. Όλα αυτά με οδήγησαν στο συμπέρασμα πως πρέπει να σκεφτώ την απόφαση ότι πρέπει να φύγω.

🚨 WORLD EXCLUSIVE 🚨

Lionel Messi will NOT be leaving Barcelona, we can confirm.

We sat down with the man himself to clear up a few things 🐐

Here's what he had to say: pic.twitter.com/NfnhGpZpXc

— Goal (@goal) September 4, 2020