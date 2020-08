Ιστορική στιγμή στο NBA: Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν αγωνίστηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική βία

0

Οι παίκτες των «ελαφιών» δεν βγήκαν στο παρκέ για το Game 5 των play off κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ

Σε μία απόφαση-σταθμό για το NBA προχώρησαν οι Μιλγουόκι Μπακς καθώς αποφάσισαν να μην κατέβουν να αγωνιστούν στο Game 5 των Play Off απέναντι στους Ορλάντο Μάτζικ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη αστυνομική βία στις ΗΠΑ μετά και την τελευταία δολοφονική απόπειρα κατά Αφροαμερικανού στο Ουισκόνσιν.

Οι Μπακς επισημοποίησαν την απόφαση τους να μην αγωνιστούν στο Game 5 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική βία ενώ οι Μάτζικ ήθελαν να αγωνιστούν κι εν τέλει επέστρεψαν στα αποδυτήρια!

The Milwaukee Bucks have decided to boycott Game 5, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020

Μία απόφαση που επισημοποίησε και ο γκαρντ της ομάδας, Τζορτζ Χιλ λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αγανακτήσαμε πια από τις δολοφονίες και την αδικία».

Bucks guard George Hill says to @TheUndefeated his team is not playing against Orlando tonight in light of shooting of Jacob Blake in Kenosha, Wisc. “We’re tired of the killings and the injustice,” Hill to @TheUndefeated. — Marc J. Spears (@MarcJSpears) August 26, 2020



Οι Μπακς μαζί με τους ανώτερους αξιωματούχους του ΝΒΑ βρέθηκαν για αρκετή ώρα έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας ενώ βίντεο που ανέβηκαν στο Twitter δείχνουν τόσο τους παίκτες των Μάτζικ να αποχωρούν όσο και τους διαιτητές να περιμένουν τους αθλητές των Μπακς να εμφανιστούν.

Απομένει να κριθεί η τύχη του ματς και αν θα υπάρξει κάποια ποινή στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Clock is at 0:00 —- Orlando Magic and Milwaukee Bucks are not on the court. pic.twitter.com/qAjoXDWCom — Taylor Rooks (@TaylorRooks) August 26, 2020

Magic players leaving the floor, Bucks not leaving their locker room, officials have a serious discussion. pic.twitter.com/qQEMfJUy3w — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 26, 2020