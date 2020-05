Η FIFA συμφώνησε για πέντε αλλαγές στα πρωταθλήματα που επανεκκινούν

Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) συμφώνησε να παρέχει τη δυνατότητα στις ομάδες των οποίων τα πρωταθλήματα επανεκκινούν, να πραγματοποιούν πέντε αλλαγές ενώ, κάθε Λίγκα θα έχει τη δυνατότητα αν θέλει να μη χρησιμοποιήσει VAR.

Όπως μετέδωσε ο Μπράιαν Σουόνσον από το SkySports, οι νέοι κανονισμοί που συμφωνήθηκαν για τα πρωταθλήματα στην πρώτη περίοδο μετά την πανδημία είναι:

CONFIRMED:

⚽️ Lawmakers approve temporary use of up to five substitutes

⚽️ Only three opportunities to make subs during game - excluding half-time & extra-time

⚽️ Extra sub allowed in extra-time

⚽️ FIFA wants to ‘protect player welfare’

— Bryan Swanson (@skysports_bryan) May 8, 2020