UEFA: Παράταση στη λήξη των πρωταθλημάτων μέχρι και το τέλος Ιουλίου

Mετά από τη νέα τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία και τα 55 κράτη - μέλη της, η ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ανακοίνωσε ότι αναβάλλονται επ' αόριστον τα ματς των εθνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των playoff για το EURO 2020, προκειμένου να εξοικονομηθούν ημερομηνίες.

Η UEFA είναι σίγουρη ότι θα μπορέσει να ολοκληρώσει τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα (Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία).

Ανάλογα με την πρόοδο στη μάχη για την καταπολέμηση του Covid-19 και την απόφαση των αντίστοιχων κυβερνήσεων για το θέμα αυτό, αναμένεται ότι οι ομάδες μπορούν να ξαναρχίσουν προπονήσεις, ώστε να είναι έτοιμες τον Μάιο.

Σύμφωνα με το γερμανικό ZDF, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν έδωσε ένα μήνα επιπλέον παράταση στην αρχική τελική προθεσμία για λήξη των εγχώριων πρωταθλημάτων ως τις 30 Ιουνίου, η οποία μετατίθεται πλέον για τις 31 Ιουλίου.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.

All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.

