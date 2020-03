Οι αποφάσεις της UEFA για Euro 2020 και λοιπές διοργανώσεις

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας με τις Ομοσπονδίες των χωρών μελών της, με την UEFA να επιβεβαιώνει ότι εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού, το Euro 2020 μεταφέρεται για... το 2021.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η UEFA ξεκαθαρίζει ότι δεν θα διεξαχθεί η φετινή διοργάνωση (Ιούνιος-Ιούλιος), η οποίο λογικά θα μεταφερθεί για το επόμενο καλοκαίρι, αν και μέσα στην ανακοίνωση αυτό δεν προσδιορίζεται επακριβώς. Αυτή η απόφαση πάρθηκε, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα εγχώρια πρωταθλήματα, τα οποία έχουν πληγεί από τον Covid-19.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, όλα τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ είχαν προκαταβάλει το αποτέλεσμα της συνεδρίασης όσον αφορά το EURO, με την UEFA να εξηγεί στην ανακοίνωσή της ότι εκτός της μεγάλης διοργάνωσης, αναβάλλονται και όλες οι διεθνής υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων όπως τα play off για το EURO που ήταν να διεξαχθούν τον Μάρτιο, αλλά όλα τα προγραμματισμένα φιλικά.

Ωστόσο, δεν αναφέρει κάποια λεπτομέρεια αναφορικά με το τι θα συμβεί με το Champions League, το Europa League και τα εγχώρια πρωταθλήματα. Ουσιαστικά αφήνει ανοικτό κάθε ενδεχόμενο, λέγοντας πως οι αποφάσεις για τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα οριστικοποιηθούν σε μελλοντικό πλάνο και ότι θα χρειαστούν περαιτέρω συνεδριάσεις σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες, προφανώς επειδή ακόμα η πανδημία του κοροναϊού βρίσκεται σε έξαρση, δίχως να ξέρει κανείς πώς θα εξελιχτεί και πότε θα τελειώσει.

«Απέναντί μας έχουμε έναν αντίπαλο που κινείται γρήγορα και αόρατα. Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, όπου διακυβεύεται η ζωή, σημασία έχει η υγεία των οπαδών, των υπαλλήλων και των αθλητών. Αυτά είναι η προτεραιότητά μας και έτσι αποφασίσαμε ότι θα έπρεπε να θυσιάσουμε όλα τα υπόλοιπα, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το κοινό καλό», ήταν τα λόγια του προέδρου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

Το EURO ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί μεταξύ 12 Ιουνίου και 12 Ιουλίου και τώρα αναμένεται αυτό να συμβεί την επόμενη χρονιά. Ως πιθανότερες ημερομηνίες η ίδια η UEFA έδωσε τις 11 Ιουνίου-11 Ιουλίου του 2021, αλλά αυτές ακόμα δεν είναι επικυρωμένες.

