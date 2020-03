Champions League: Αναβάλλονται οι επαναληπτικοί σε Μάντσεστερ και Τορίνο

Με ανακοίνωσή της η UEFA αποφάσισε ότι δεν θα διεξαχθούν οι αγώνες ρεβάνς των «16» του Champions League που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν την ερχόμενη Τρίτη (17 Μαρτίου) και οι οποίες αφορούν τους αγώνες Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους-Λυόν.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020