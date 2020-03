Europa League: Στην Βουδαπέστη ο τελικός του 2022

Πού θα γίνουν τα ματς του Σούπερ Καπ του 2022 και του 2023

Στην Puskas Arena της Βουδαπέστης θα διεξαχθεί ο τελικός του Europa League του 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση της UEFA .

🏟 OFFICIAL: The 2022 UEFA @EuropaLeague final will be played at the new Puskás Aréna in Budapest, Hungary. 🇭🇺⁣

⁣#UEL #UEFAExCo pic.twitter.com/ldKpRKBICO — UEFA (@UEFA) March 2, 2020

Η εκτελεστική Επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας έλαβε αποφάσεις για τους τόπους διεξαγωγής και άλλων διοργανώσεών της.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε το νεόχτιστο Ολυμπιακό Στάδιο του Ελσίνσκι να φιλοξενήσει το Σούπερ Καπ της ίδιας χρονιάς ενώ η Αρένα του Καζάν θα διοργανώσει το Σούπερ Καπ του 2023.

Επίση, στο γήπεδο της Γιουβέντους στο Τορίνο θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ Γυναικών το 2022 και στης Αϊντχόφεν, ο τελικός της ίδιας διοργάνωσης την επόμενη χρονιά.