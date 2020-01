Η αντίδραση του Λούκα Ντόντσιτς όταν βγήκε εκτός εαυτού

Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του ο Λούκα Ντόντσιτς και την πλήρωσε... η φανέλα του.

Ο Σλοβένος άσος των Ντάλας Μάβερικς, ήταν απογοητευμένος από την απόδοσή του στο ματς με τους Λέικερς και μετά από ένα λάθος του, έσκισε τη φανέλα του εκνευρισμένος!

Luka nearly ripped his jersey in half, then kept playing 😅 pic.twitter.com/HcooSDmM6q

Μετά το τέλος του παιχνιδιού μάλιστα, προχώρησε σε δηλώσεις αυτοκριτικής για το ξεκίνημα της καριέρας του στο NBA:

«Έπαιξα πολύ άσχημα. Ένιωθα σαν μην ξέρω πως να παίξω μπάσκετ. Δεν ήμουν εγώ. Πρέπει να βελτιωθώ. Πρέπει να βελτιωθώ σε πολλά πράγματα. Είμαι 20 χρονών, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνω καλύτερα».

Luka Doncic on how he handles frustration: “I know I can get better. There’s a lot of things. I’m 20 years old. I’ve got a lot of things that I can do better.” pic.twitter.com/jmTgPjTYS1

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 11, 2020