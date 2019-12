Κοριτσάκι δέχεται δώρο-έκπληξη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τέτοιο δώρο Χριστουγέννων δεν θα μπορούσε να φανταστεί ένα μικρό κορίτσι, φίλη των Μιλγουόκι Μπακς.

Μετά το νικηφόρο αγώνα των «ελαφιών» απέναντι στους Πέισερς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε στις κερκίδες τη μικρή θαυμάστριά του που φορούσε μπλούζα με το όνομά του και της χάρισε τα παπούτσια του.

Η αντίδραση της μικρής ήταν «όλα τα λεφτά» καθώς δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τον ενθουσιασμό της.

Δείτε το σχετικό βίντεο από τα social media των Μπακς.

Το κοριτσάκι που θα δείτε πήρε τα παπούτσια του και έκανε σαν... τρελό από τη χαρά του.

An early #NBAXMas gift from the MVP! pic.twitter.com/Bb1JaapSXu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 23, 2019