Σοκ στον Άγιαξ: Με πρόβλημα στην καρδιά ο Ντάλεϊ Μπλιντ

Κεραυνός εν αιθρία στον Άγιαξ, καθώς όπως έγινε γνωστό ο αμυντικός Ντάλεϊ Μπλιντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καρδιά και θα μείνει εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων για έναν τουλάχιστον μήνα.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής του «Αίαντα» ένιωσε ζαλάδα κατά τη διάρκειας της αναμέτρησης με τη Βαλένθια και οι εξετάσεις έδειξαν ότι πάσχει από μυοκαρδίτιδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Άγιαξ στα social media, στον Ολλανδό τοποθετήθηκε ειδική συσκευή στην καρδιά του μετά από επέμβαση.

Get well soon, @BlindDaley! ♥️

