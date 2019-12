Πιτσιρικάς με σύνδρομο Down σκοράρει μπροστά στον Ντόντσιτς

Ο άσος των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, βρέθηκε στη Φιλαδέλφεια για τον αγώνα με τους Σίξερς και παρότι δεν αγωνίστηκε, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Ο λόγος ήταν το όμορφο στιγμιότυπο με πιτσιρικά που πάσχει από σύνδρομο Down, με τον οποίο ο Σλοβένος άσος του ΝΒΑ, βρήκε το χρόνο να παίξει μαζί του. Ο νεαρός μάλιστα σκόραρε μπροστά στον Ντόντσιτς και πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Σλοβένου, δείχνοντας το κρύο αίμα στις φλέβες του.

Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι το χάρηκε με την ψυχή του και πανηγύρισε όπως ο Λούκα Ντόντσιτς, δείχνοντας τις φλέβες του, θέλοντας να δηλώσει πως έχει κρύο αίμα, με το κοινό να αποθεώνει και τον Λούκα να το απολαμβάνει.

Luka gave this Sixers fan props after the fan hit a shot in front of him and did the ice in my veins celebration 🙌

(via @fanaticsview) pic.twitter.com/lTx0Jzh1WI

— ESPN (@espn) December 21, 2019