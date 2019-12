Χρυσή Μπάλα 2019: Η κορυφή ανήκει στον Λιονέλ Μέσι

Για έκτη χρονιά ο Λιονέλ Μέσι κατακτά το βραβείο της Χρυσής Μπάλας, της ετήσιας εκδήλωσης του περιοδικού France Football που έγινε στο Παρίσι.

Με τη φετινή κατάκτηση, ο Αργεντίνος σούπερ σταρ αφήνει πίσω του τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει πέντε Χρυσές Μπάλες.

Πίσω από τον Λίο Μέσι, ήταν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ και τρίτος ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Here is the 2019 Ballon d'Or Top 3 ⤵️

1. Lionel Messi

2. @VirgilvDijk

3. @Cristiano

