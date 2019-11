Τραγωδία Χίλσμπορο: Αθώος ο πρώην επικεφαλής της αστυνομίας

Τριάντα χρόνια μετά την τραγωδία του Χίλσμπορο όπου 96 φίλαθλοι της Λίβερπουλ βρήκαν τραγικό θάνατο πριν τον ημιτελικό Κυπέλλου Αγγλίας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η δικαιοσύνη έκρινε αθώο τον πρώην επικεφαλής της αστυνομίας του South Yorkshire, Ντέιβιντ Ντάκενφιλντ.

Οι «Κόκκινοι» αγωνίζονται εδώ και δεκαετίες για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους της τραγωδίας αλλά τελικά ο πρώην επικεφαλής της αστυνομίας του South Yorkshire δεν καταδικάστηκε στη νέα δίκη που έγινε.

Οι οικογένειες των θυμάτων έκαναν λόγο για ένα «διεφθαρμένο σύστημα» και για «απόφαση ντροπή για το έθνος».

Hillsborough match commander David Duckenfield who was in charge of operations during the Hillsborough disaster has been found not guilty of the gross negligence manslaughter of 95 Liverpool fans at the 1989 FA Cup semi-final

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) November 28, 2019