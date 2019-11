Ball-boy της Τότεναμ: «O Μουρίνιο μου έφτιαξε τη ζωή!»

Το ball boy της αναμέτρησης Τότεναμ-Ολυμπιακού στο Λονδίνο για την 5η αγωνιστική του Champions League, έκλεψε την παράσταση τόσο για τη γρήγορη «ασίστ» για την εκτέλεση του πλαγίου στον Οριέ πριν την ισοφάριση των Σπερς σε 2-2 όσο και για τον εγκάρδιο χαιρετισμό που είχε με τον Ζοσέ Μουρίνιο, που αναγνώρισε τη «συμμετοχή» του πιτσιρικά στο γκολ του Κέιν.

Ο μικρός Callum Hynes μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της Τότεναμ για τη στιγμή της αποθέωσης που γνώρισε από τον Πορτογάλο τεχνικό:

«Εγώ έκανα απλά τη δουλειά μου. Δεν πρόλαβα καν να δω το γκολ γιατί έψαχνα τη μπάλα που είχε φύγει πλάγιο μετά το τάκλιν. Άκουσα την ιαχή, γύρισα και είδα τον Κέιν να πανηγυρίζει.

Είδα στο ριπλέι στο video-wall το γκολ και είδα τι έγινε... Ήταν πολύ όμορφο από πλευράς Μουρίνιο αυτό που έκανε, αν και δεν ήταν ανάγκη. Αλλά μου έφτιαξε τη ζωή ολόκληρη, όχι απλά τη μέρα. Αγαπώ την Τότεναμ και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που συνέβη» ήταν τα λόγια του ball boy.

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist 👏👏👏

“It’s made my day, my life, really! Jose didn't have to do that. I love Spurs and it was an amazing moment I’ll never forget.”

⚽️ 💙 Hear from the man of the moment... our ballboy, Callum! #THFC ⚪️ #COYS

