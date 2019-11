Ιστορικός θρίαμβος Τσιτσιπά επί του Ζφέρεφ

O Τσιτσιπάς κέρδισε με 6-3, 6-1 τον Ζβέρεφ και προκρίθηκε ως πρώτος στα ημιτελικά του ATP Finals στο Λονδίνο.

Ο Έλληνας τενίστας, όπως μεταδίδει το gazzetta.gr, στην πρώτη του συμμετοχή στο τουρνουά σε ηλικία 21 ετών κέρδισε μετά από τον Μεντβέντεφ και τον Ζβέρεφ με 6-3, 6-2 και άφησε πίσω του τον Γερμανό, τον Ρώσο αλλά και τον Ναδάλ κλείνοντας μια θέση στα ημιτελικά του Σαββάτου!

Απέναντι σ' έναν Ζβέρεφ που την Δευτέρα κέρδισε με 2-0 σετ τον Ναδάλ ο Στέφανος ήταν αποφασιστικός δεν συγχώρεσε λάθη και έφτασε με μοναδικό τρόπο στη νίκη η οποία του δίνει και την πρόκριση.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.13' και ο Τσιτσιπάς είναι ο 2ος που θα προκριθεί μετά από τον Τιμ!

Ο 21χρόνος τενίστας έφτασε στις 2 νίκες και στις 4 απέναντι στον Ζβέρεφ σε 5 παιχνίδια τους στο Tour!

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ζβέρεφ φτάνει πρώτος σε μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς το σβήνει με winner και μετά από διαδοχικές ισοπαλίες κερδίζει και θα προηγηθεί με 3-2.

Ο Τσιτσιπάς ανεβάζει απόδοση και με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3! Σερβίρει, οδηγεί σε λάθη τον Γερμανό και κερδίζει με 6-3 το σετ.

Στο 1ο γκέιμ του 2ου σετ ο Ζβέρεφ σβήνει 3 μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά αλλά ο Έλληνας θα εκμεταλλευτεί το 4ο για να φτάσει με μπρέικ στο 1-0!

Ο Ζβέρεφ θα μειώσει σε 2-1 αλλά ο Έλληνας θα πατήσει... γκάζι για το 3-1. Στο 5ο γκέιμ ο Γερμανός θα σβήσει μπρέικ πόιντ αλλά θα εκμεταλλευτεί το 2ο μπρέικ ποίντ για το 4-1!

Το 5-1 είναι εύκολη υπόθεση, ο Γερμανός μειώνει σε 5-2 αλλά ο Τσιτσιπάς θα κερδίσει!!!

