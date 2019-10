Τα πρώτα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το παιδί που…έρχεται

«Δεν ακολουθώ την κοπέλα μου στο instagram, δεν ξέρω αν το πόσταρε. Δεν έχω δει κοιλίτσα ακόμα, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει μωρό! Πλάκα κάνω. Είμαι ενθουσιασμένος. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα έχουμε το πρώτο μας μωρό. Δεν θέλω, όμως, να μιλάω πολύ γιαυτό, θέλω να συγκεντρωθώ στο μπάσκετ και να αφήσω τα θέματα της οικογένειας στο σπίτι. Ναι, όμως, περιμένουμε παιδί, είμαστε χαρούμενοι, η μητέρα μου είναι χαρούμενη, τα αδέρφια μου είναι χαρούμενα», ήταν τα πρώτα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη δημοσιοποίηση του ευχάριστου γεγονότος μέσα από το Instagram της συντρόφου του.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανέβασαν στο twitter τα όσα είπε ο Greek Freak για τη νέα άφιξη στην οικογένεια Αντετοκούνμπο, ο οποίος κατέληξε:

«Δεν ξέρω πότε γεννάει. Θα υπάρχουν σίγουρα προϊόντα για μωρά. Θα υπάρχουν μωρουδιακά zoom freaks και άλλα αξεσουάρ, θα είναι ακριβώς όπως ο μπαμπάς του. Με έχει αλλάξει ήδη, ειδικά όταν ξέρεις ότι ένα παιδί δεν έχει έρθει ακόμα. Με κάνει πιο ώριμο, όλοι έλεγαν ότι είμαι ώριμος για την ηλικία μου, αλλά αυτό σε αλλάζει πολύ. Είμαι χαρούμενος, είμαι ενθουσιασμένος, δεν είναι εδώ ακόμα, ανυπομονώ να έρθει. Δεν ξέρω αν είναι αγόρι, δεν θα μιλήσω για αυτό, για αυτό που... ελπίζω τουλάχιστον, αλλά ελπίζω να έχει υγεία και να έχει μια σπουδαία ζωή».

"We had great depth last year. But this year, I think we have even better." pic.twitter.com/5WTcFEumDg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 17, 2019