Αντετοκούνμπο: Στη FIBA ένιωθα ότι έπαιζα μόνος εναντίον πέντε

Επιστροφή στη δράση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο φιλικό παιχνίδι της preseason απέναντι στου Γιούτα Τζαζ και έδειξε ότι είναι έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια της νέας σεζόν στο ΝΒΑ καθώς σημείωσε 22 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ σε 21 λεπτά.

Στο φινάλε ο Greek Freak μίλησε στους δημοσιογράφους και στάθηκε ιδιαίτερα στις διαφορές του στυλ παιχνιδιού της FIBA (με αφορμή τη συμμετοχή του στο Μουντομπάσκετ 2019) και του NBA:

«Όταν έπαιζα στη FIBA, ένιωθα σαν... φυλακισμένος! Ήταν σαν να βγήκα από το κλουβί και τώρα είμαι ελεύθερος! Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα, που έπαιξα μπροστά από τους οπαδούς μας, μαζί με τους συμπαίκτες μου. Οι κανονισμοί, ο τρόπος που παίζεται το μπάσκετ (στη FIBA), το spacing. Κάθε φορά που είχα την μπάλα, ένιωθα ότι έπαιζα μόνος εναντίον πέντε. Ήταν δύσκολο, τελείως διαφορετικό. Προτιμώ το ΝΒΑ πιο πολύ (γέλια)».

Για το ότι δεν έκανε τη γνωστή χαρακτηριστική του έκφραση, το λεγόμενο «mean mug», ανέφερε: «Είναι λίγο νωρίς ακόμα. Ελπίζω να βγει πολύ μέσα στη σεζόν».

"I LOVE playing hard. I always try to give everything I got."

