Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών γνωστός μπασκετμπολίστας

Το όνομά του απασχόλησε το φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ καθώς προερχόταν από μία πολύ καλή χρονιά με την ιταλική Σάσαρι.

Τελικά, ο Ρασόν Τόμας υπέγραψε στην Παρτιζάν ωστόσο έχει άλλους μπελάδες αυτήν την περίοδο, καθώς συνελήφθη στις ΗΠΑ για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα για ποσότητα μαριχουάνα; και χαπιών ecstasy

Partizan Belgrade forward Rashawn Thomas has been arrested & released from Cooke County Jail after posting $32k bail.

The police officer that stopped the player’s car located two vials of Butane Hash Oil (BHO), several Ecstasy pills and 3.5 grams of marijuana into Thomas’ vehicle

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 1, 2019