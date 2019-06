Δέκα ξεχωριστές στιγμές από το αμερικάνικο όνειρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Γνωστά και άγνωστα στιγμιότυπα του Greek Freak εντός και εκτός παρκέ

Όταν οι Μιλγουόκι Μπακς επέλεγαν στο νο.15 του NBA ντραφτ έναν αδύνατο, «άγουρο» και άγνωστο έφηβο από την Ελλάδα , όλοι είχαν μείνει με ένα μεγάλο ερωτηματικό για την επιλογή. Χρειάστηκε να περάσουν μόλις λίγα χρόνια προκειμένου το ερωτηματικό να γίνει θαυμαστικό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να γίνει ο καλύτερος παίκτης της σειράς του σε εκείνο το ντραφτ, πιθανώς ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία των Μπακς και ίσως ο καλύτερος παίκτης του κόσμου αυτήν την εποχή. Με το «ταβάνι» του να μην το έχουμε φανταστεί καν και τα καλύτερα να είναι μπροστά.

Επειδή για τον Γιάννη ήδη έχουν γραφτεί και ειπωθεί αρκετά, επιλέξαμε δέκα στιγμές εντός και εκτός παρκέ, ως έναν μικρό φόρο τιμής με αφορμή την ανάδειξή του ως MVP (πολυτιμότερος παίκτης) της φετινής σεζόν στο ΝBA.

1) Mάρτιος 2014. Ο δημοσιογράφος του κορυφαίου περιοδικού Sports Illustrated Chris Mannix αφηγείται μέσω Twitter μία περιπέτεια που έζησε ο «άβγαλτος» -τότε- Γιάννης.

«Στις αρχές της σεζόν ο Γιάννης πήρε ένα ταξί για να στείλει λεφτά πίσω στην Ελλάδα μέσω της Western Union. Αφού ολοκλήρωσε την αποστολή, συνειδητοποίησε ότι δεν του είχαν μείνει χρήματα για να πληρώσει το ταξί! Ξεκίνησε να τρέχει για περίπου ένα μίλι, ώσπου ένα ζευγάρι τον σταμάτησε και τον ρώτησε αν είναι ο ρούκι των Μπακς. Απάντησε καταφατικά, τον πήραν στο αμάξι και τον πήγαν για προπόνηση…»

Favorite--of many--anecdotes from @G_ante34 reporting. Early in the season, Giannis took a cab to Western Union to send money home... — Chris Mannix (@SIChrisMannix) 5 Μαρτίου 2014

…after sending all the money he could to Greece, he realized he didn't have enough left for cab fare. It was game day, so he started running — Chris Mannix (@SIChrisMannix) 5 Μαρτίου 2014

…he got about a mile before a couple stopped, asked if he was the Bucks rookie. He said yes. They picked him up and dropped him at the arena — Chris Mannix (@SIChrisMannix) 5 Μαρτίου 2014

2) Μάρτιος 2015. Ο Γιάννης ήταν στο ξεκίνημα το «παιδί» με το χαμογελαστό πρόσωπο. Σε αγώνα απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς, έκανε πρεμιέρα το «κακό πρόσωπο» (mean mug). Η χαρακτηριστική κίνηση του προσώπου που δείχνει ότι το «παιδί» έγινε «άντρας» και στάθηκε προάγγελος του τι θα ακολουθούσε.

Επίσης θεωρείται η απαρχή του εφιάλτη των Νικς όταν τον έβρισκαν αντίπαλο…

3) Δεκέμβριος 2015. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφασίζει να δείξει τις ικανότητές του στο…καραόκε. Μιμείται σε χορό και φωνητικά τον Justin Bieber στο χιτ «What do you mean». Όπως θα δείτε στο βίντεο, δεν τα πήγε και άσχημα…

4) All star game 2017. Ο Στεφ Κάρυ μετά από ένα πόστερ κάρφωμα που τρώει από τον Γιάννη, αποφασίζει σε επόμενο αιφνιδιασμό να…ξαπλώσει και να μην βλέπει. Το αποτέλεσμα βγάζει γέλιο!

5) Μάρτιος 2017. Ο Γιάννης πρωταγωνιστεί σε τηλεφωνικές φάρσες ανυποψίαστων πολιτών/φιλάθλων των Μπακς που περιμένουν σε στάση στο Μιλγουόκι. Ο Αντετοκούνμπο τους καλεί, εκείνοι πατούν «αποδοχή» στην εικόνα που εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο και το αποτέλεσμα είναι απλά ξεκαρδιστικό!

6) Iανουάριος 2018. Ο Greek Freak σε μία απίστευτη πάσα στον αιφνιδιασμό στον Κρις Μίντλετον, που θυμίζει American football.

7) Φεβρουάριος 2018. Ακόμα ένα «θύμα» των Νικς στον διάβα του Γιάννη. Ισοπεδώνει τον Τιμ Χάρνταγουει Τζούνιορ και αναγκάζει τον διάσημο οπαδό των Νεοϋορκέζων Τζον ΜακΕνρο, να ψάχνει να δει από … πού του ήρθε.

John McEnroe reacts to Giannis skywalking over THJ pic.twitter.com/VloPZsup9Z — Rob Perez (@WorldWideWob) 7 Φεβρουαρίου 2018

8) Ιανουάριος 2019. Ο Γιάννης ίσως να σκέφτεται πώς να απαλλαγεί από την παρουσία του Τζέημς Χάρντεν στο παρκέ και του «εκτοξεύει» τη μπάλα κατευθείαν στο πρόσωπο ρίχνοντάς τον νοκ-άουτ.

9) Μάρτιος 2019. Ο Γιάννης υπογράφει αυτόγραφα σε μικρούς και μεγάλους θαυμαστές όταν η 11χρονη Λίλυ του προσφέρει ένα άλμπουμ με ζωγραφιές που έχει κάνει για εκείνον, ελπίζοντας κάποτε να τον συναντήσει και να τους τι δώσει. Δείτε τις συγκινητικές στιγμές που ακολούθησαν…

10) All star game 2019. Δύο χρόνια πριν, ο Στεφ Κάρυ είχε βαρεθεί να τρώει καρφώματα από τον Γιάννη. Αυτή τη φορά διάλεξε να είναι συμπαίκτης του και του σέρβιρε ασίστ σαν τη συγκεκριμένη, που θα μείνει στην ιστορία…