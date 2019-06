Οι κορυφαίες αμυντικές στιγμές του Αντετοκούνμπο στη φετινή σεζόν

Η ανάδειξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως MVP του φετινού πρωταθλήματος του ΝΒΑ, ήταν το κερασάκι στην τούρτα σε μία εκπληκτική σεζόν για τον Έλληνα άσο.

Πέρα από τις επιθετικές του επιδόσεις, ο «Greek Freak» χάρισε τη φετινή χρονιά και ορισμένες μοναδικές στιγμές ως αμυνόμενος.

Η λίγκα δημοσίευσε ένα βίντεο με τα 10 κορυφαία plays του Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρέθηκε μάλιστα στην τριάδα των κορυφαίων αμυντικών της χρονιάς, με το βραβείο να καταλήγει στον Γάλλο σέντερ Ρούντι Γκομπέρ .

Απολαύστε τον Έλληνα σούπερ σταρ:

🦌 THE GREEK FREAK 🦌

Look back at @Giannis_An34's TOP 10 DEFENSIVE PLAYS of the season! pic.twitter.com/0SDjtDggiP

— NBA (@NBA) 26 Ιουνίου 2019