Το «αντίο» του Τόνι Πάρκερ από την ενεργό δράση

Η στιγμή που ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες αποχωρεί από την ενεργό δράση, είναι πλέον πραγματικότητα. Ο Τόνι Πάρκερ ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στα social media πως «κρεμάει» τα παπούτσια του.

Ο 37χρονος Γάλλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1999 στην Paris Basket Racing, όπου και έμεινε μέχρι το 2001. Εκείνη την χρονιά επελέγη στο Νο28 του α' γύρου του draft από τους Σπερς, στους οποίους και έμεινε μέχρι το 2018, περνώντας μια χρονιά (2011) στην Βιλερμπάν, λόγω lockout. Τη σεζόν 2018-19 την πέρασε στους Χόρνετς, καθώς οι Σπερς του προσέφεραν ρόλο στο επιτελείο της ομάδας, ενώ ο ίδιος ήθελε να παίζει.

Με την εθνική Γαλλίας έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια (Eurobasket U18 2000, Eurobasket 2013), ένα ασημένιο (Eurobasket 2011) και δύο χάλκινα (Eurobasket 2005 και 2015).

Πλέον είναι πρόεδρος και κύριος μέτοχος της Βιλερμπάν, η οποία θα συμμετέχει στην Euroleague τη σεζόν 2019-20.

Στην ανάρτησή του, ο Τόνι Πάρκερ ανέφερε:

«Είναι πολλά τα συναισθήματα που αποχωρώ από το μπάσκετ, ήταν ένα εκπληκτικό ταξίδι! Ακόμα και στα πιο άγρια όνειρά μου, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα ζήσω όλες αυτές τις απίστευτες στιγμές στο ΝΒΑ και την εθνική ομάδα Γαλλίας. Σας ευχαριστώ για όλα!».

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90

— Tony Parker (@tonyparker) June 10, 2019