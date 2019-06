Πώς υποδέχθηκαν τους θριαμβευτές του Champions League στο Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ κατάκτησε χθες το Champions League, επικρατώντας με 2-0 της Τότεναμ στον τελικό της διοργάνωσης που διεξήχθη στη Μαδρίτη.

Σήμερα το μεσημέρι οι θριαμβευτές επέστρεψαν στο «σπίτι» τους με το τρόπαιο, και φυσικά γνώρισαν την αποθέωση.

Όπως αναφέρει το Sky News, οι «κόκκινοι» προσγειώθηκαν λίγο πριν τις 15:00 την Κυριακή. Στο αεροδρόμιο τους περίμεναν δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, ενώ την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ υποδέχτηκαν και δύο πυροσβεστικά οχήματα που δημιούργησαν μια υδάτινη αψίδα θριάμβου κατά την προσγείωση.

Reds out in force on Queens Drive / Mill Bank waiting for the victory parade. #LFC pic.twitter.com/ZSnJMcGd0p

— Radio City News (@RadioCityNews) 2 Ιουνίου 2019