Επική πρόκριση στον 4ο γύρο του Roland Garros για τον Τσιτσιπά

Μετά από 2 ημέρες και 3 ώρες 34' στο κορτ ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 7-5, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (6) τον Φίλιπ Κραΐνοβιτς και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Roland Garros σύμφωνα με το gazzetta.gr.

Ο Τσιτσιπάς για πρώτη φορά στην καριέρα του θα είναι στους «16» στο γαλλικό όπεν και είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στο Παρίσι.

Το παιχνίδι του Έλληνα με τον Σέρβο είχε διακοπεί στο 2-0 και 5-5 του 3ου σετ υπέρ του Τσιτσιπά λόγω έλλειψης φωτισμού το βράδυ της Παρασκευής αλλά συνεχίστηκε το Σάββατο με νικητή τον Στέφανο.

Ο 20χρόνος Έλληνας τενίστας έχασε στο 3ο σετ στο τάι μπρέικ αλλά δεν συνέβη το ίδιο με το 4ο το οποίο και κέρδισε στο τάι μπρέικ.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι την Κυριακή ο νικητής του αγώνα του Βαβρίνκα με τον Ντιμιτρόφ με τον Ελβετό να είναι μπροστά με 2-0 σετ!

Συνολικά στον αγώνα ο Τσιτσιπάς είχε 8-2 άσους, 63-38 winners και 55-54 αβίαστα λάθη. Ο Έλληνας έφτασε σε 7 μπρέικ και ο Σέρβος σε 5.

Στο 3ο σετ συνεχίζοντας από το 5-5 οι δυο τενίστες πήραν από ένα γκέιμ και φτάσαμε στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τσιτσιπάς αρχίζει δυναμικά με 3-0 αλλά το χάνει με 5-7 και ο Σέρβος μειώνει σε 2-1 σετ.

Το 4ο σετ αρχίζει με 2 μπρέικ. Το πρώτο για τον Σέρβο και το δεύτερο για τον Έλληνα που ισοφαρίζει σε 1-1 και χωρίς να χάσει πόντο φτάνει στο 2-1.

Ο Κραΐνοβιτς παίρνει το γκέιμ (2-2) αλλά ο Τσιτσιπάς κρατάει το σερβίς του και θα προηγηθεί με 3-2.

Το 3-3 θα έρθει με εξαιρετικούς πόντους για τον Σέρβο και με μπρέικ θα προηγηθεί (3-4).

Ο Τσιτσιπάς έχει τρεις ευκαιρίες για μπρέικ αλλά ο Κραΐνοβιτς δεν του το επιτρέπει και φτάνει στο 35.

Με μεγάλη δυσκολία μειώνει σε 4-5 αλλά εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Σέρβου και ισοφάρισε με μπρέικ σε 5-5.

Ο Έλληνας με πειστική εμφάνιση στο 11ο γκέιμ θα προηγηθεί με 6-5 αλλά ο Σέρβος θα οδηγήσει το σετ σε τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 3-2 (από 1-2) αλλά ο Κραϊνοβιτς θα ισοφαρίσει σε 3-3 και θα φτάσει στο 3-4.

Ο Τσιτσιπάς επιστρέφει με το 4-4, ο Σέρβος παίρνει και πάλι... κεφάλι αλλά έχουμε νέα ισοφάριση (5-5) μετά από μεγάλο ράλι.

Νέα ισοπαλία (6-6) αλλά ο Τσιτσιπάς σερβίρει για το 7-6 και κερδίζει το παιχνίδι!

Greek History 🤛@StefTsitsipas becomes the first Greek player to reach the Roland-Garros round of 16 in 83 years after eliminating Filip Krajinovic 7-5 6-3 6-7(5) 7-6(6).#RG19 pic.twitter.com/q93KqkTbxT

— Roland-Garros (@rolandgarros) 1 Ιουνίου 2019