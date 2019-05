Νικηφόρα πρεμιέρα Τσιτσιπά στο Ρολάντ Γκαρός

Με νίκη ξεκίνησε την παρουσία του στο τουρνουά Ρολάντ Γκαρός στο Παρίσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 7-6 ) του Γερμανού Μαξιμίλιαν Μάρτερερ στον πρώτο γύρο του γαλλικού open και πέρασε στην επόμενη φάση όπου θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού Γκούνεσβαραν (Ινδία) - Ντέλιεν (Βολίβια)

Μετά τη νίκη του ο Τσιτσιπάς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη του στην πρεμιέρα ενώ σχολίασε και το χωμάτινο κορτ:

«Είμαι ευχαριστημένος για την εμφάνισή μου. Έδειξα χαρακτήρα. Δεν έχασα την προσοχή μου και το μομέντουμ και αυτό έκαναν και στα τρία σετ. Ήταν ωραίο το κορτ. Δεν έχω παίξει ποτέ στο κεντρικό. Είναι αργό για εμένα το γήπεδο, δεν είναι πολύ γρήγορο. Μου αρέσει να παίζω σε ένα μεγάλο κορτ, όμως. Παίρνεις ενέργεια από τον κόσμο. Αυτά τα μεγάλα στάδια είναι ο λόγος που προπονούμαστε και ονειρευόμαστε να παίζουμε σε τέτοια γήπεδα. Σας ευχαριστώ που είμαι εδώ σήμερα», είπε το Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης.

Δείτε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις:

We love having you on the big stage @StefTsitsipas ❤️ #RG19 pic.twitter.com/3tL6nNXx5u

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019