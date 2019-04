«Είμαστε η Λίβερπουλ. Αυτό σημαίνει κάτι περισσότερο…»

Οι μεγάλες ομάδες αποδεικνύουν καθημερινά το μέγεθός τους. Και η Λίβερπουλ είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης.

Λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με την Πόρτο για τους «8» του Champions League, στον επίσημο λογαριασμό των «κόκκινων» στο Twitter, αναρτήθηκε ένα εκπληκτικό βίντεο διάρκειας 3.32', το οποίο συνοδεύει η φράση: «Είμαστε η Λίβερπουλ. Αυτό σημαίνει πκάτι περισσότερο...»

Σε αυτό μιλάνε ηλικιωμένοι οπαδοί της ομάδας που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτήν, παίκτες από το παρελθόν αλλά και από το σύγχρονο ρόστερ, ενώ τη δική του θέση στο βίντεο έχει το «θρυλικό» kop, το πέταλο των φανατικών της Λίβερπουλ.

Απολαύστε το βίντεο:

We are Liverpool. This Means More. ❤️ pic.twitter.com/Ewz9zlCPnb

— Liverpool FC (@LFC) April 9, 2019