Η Μπαρτσελόνα αφιερώνει το προπονητικό της κέντρο στον Γιόχαν Κρόιφ

Οι μεγάλοι σύλλογοι αποδεικνύουν το μέγεθός τους σε κάθε τους κίνηση. Έτσι λοιπόν η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να τιμήσει τον μεγάλο Γιόχαν Κρόιφ για την προσφορά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αλλά και στους «μπλαουγκράνα», δίνοντας το όνομά του στο προπονητικό κέντρο της Masia.

Η έμφαση που δίνει η «Μπάρτσα» στις ποδοσφαιρικές της ακαδημίες είναι γνωστή καθώς έχει προωθήσει σπουδαία ταλέντα στην πρώτη της ομάδα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μπει κάποια καταλληλότερη επιγραφή από το «Estadi Johan Cruyff», προς τιμήν του θρυλικού Ολλανδού, που αγωνίστηκε στον καταλανικό σύλλογο από το 1973 έως το 1978, σημειώνοντας 48 γκολ σε 143 παιχνίδια.

The letters for the Estadi Johan Cruyff have been placed! 👏 #CruyffLegacy

📽 @FCBarcelona pic.twitter.com/cQeWqlkacI

— Johan Cruyff (@JohanCruyff) 5 Απριλίου 2019