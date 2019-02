Φόρος τιμής για τους 10 νεκρούς αθλητές της Φλαμένγκο

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν χθες βράδυ στο γήπεδο της Φλαμένγκο, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της βραζιλιάνικης ομάδας μετά την τραγωδία της 8ης Φεβρουαρίου όταν δέκα νεαροί αθλητές των ακαδημιών έχασαν τη ζωή τους από την καταστροφική πυρκαγιά στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου.

Ο αγώνας απέναντι στη Φλουμινένσε ήταν αρχικά προγραμματισμένος για το περασμένο Σάββατο, λίγες ώρες μετά το θανατηφόρο γεγονός. Χθες βράδυ στο γήπεδο συγκεντρώθηκαν περίπου 30.000 θεατές με μπαλόνια, σημαίες και πανό αφιερωμένα στα θύματα της τραγωδίας ενώ στο 10ο λεπτό όλοι οι φίλοι της Φλαμένγκο ξεκίνησαν εν χορώ ένα σύνθημα προς τιμήν των 10 νεκρών (όλοι παιδιά 14-16 ετών). Μεταξύ των θεατών στις κερκίδες του «Μαρακανά», βρέθηκε και ένας επιζών της τραγωδίας, ο Emanuel Cauan που βγήκε πρόσφατα από το νοσοκομείο. Στην έναρξη του αγώνα τηρήθηκε από παίκτες και φιλάθλους, ενός λεπτού σιγή.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

1 minuto de silêncio em homenagem a 10 JOVENS que infelizmente morreram em um acidente e a torcida do Fluminense no fundo xingando o Flamengo, namoral que NOJO, por isso que digo: UNIÃO COM O FLUMINENSE O CARALHO! pic.twitter.com/llnfRKfVeA

— O CRF ESTÁ DE LUTO ᶜʳᶠ (@flaamor9) 15 Φεβρουαρίου 2019