Το εργοστάσιο σοκολατοποιΐας «Παυλίδη» επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

«Η δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα αποδεικνύει έμπρακτα τη συμβολή των αμερικανικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία»

Το ιστορικό εργοστάσιο Παυλίδη, την πρώτη σοκολατοποιΐα της Ελλάδας και ένα από τα πρώτα βιομηχανικά συγκροτήματα της χώρας, μέλος του διεθνούς ομίλου Mondelēz International, επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, την Πρέσβη υποδέχθηκαν ο Ivo Naydenov, VP & Managing Director South Central Europe, η Marina Hadrovic, Managing Director Ελλάδας και Κύπρου, η Άννα Σκανδάλη, Διευθύντρια Eργοστασίου Παυλίδη, η Βένια Ζαφόλια, Head of Corporate and Government Affairs South Central Europe και η Δανάη Δρόσου, Corporate & Government Affairs Manager Ελλάδας και Κύπρου.

Κατά την επίσκεψή της, η πρέσβης ξεναγήθηκε στο εργοστάσιο και ενημερώθηκε για την παρουσία και τις δραστηριότητες της Mondelēz International στην Ελλάδα.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στο ίδιο σημείο όπου χτίστηκε το 1876, στην οδό Πειραιώς, και σήμερα, με αδιάλειπτη λειτουργία άνω των 150 χρόνων, αποτελεί μία από τις πιο εύρωστες βιομηχανίες παραγωγής σοκολάτας. Ο μητρικός όμιλος Mondelēz International, ηγέτιδα δύναμη στο χώρο του snacking παγκοσμίως, διαθέτει τρεις παραγωγικές μονάδες, ένα τεχνολογικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και ένα διεθνές κέντρο κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Νοτιο-Κεντρικής Ευρώπης.

Η πρέσβης Γκίλφοϊλ δήλωσε: «Είμαι ευγνώμων στη Mondelēz International για την πρόσκληση να επισκεφθώ το ιστορικό εργοστάσιο σοκολάτας Παυλίδη. Η δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα αποδεικνύει έμπρακτα τη συμβολή των αμερικανικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία, μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την παραγωγή προϊόντων που ενσωματώνουν τα καλύτερα στοιχεία και των δύο αγορών μας».

Η κυρία Hadrovic δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή που υποδεχθήκαμε την Α.Ε. την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κα Kimberly Guilfoyle, στο εργοστάσιο Παυλίδη στην Αθήνα. Ως η πρώτη σοκολατοποιία στην Ελλάδα, η Παυλίδης φέρει μια υπερήφανη και πρωτοπόρα παρακαταθήκη που ανάγεται στον 19ο αιώνα, η οποία την έχει καταστήσει διαχρονικό κομμάτι της βιομηχανικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας για πολλές γενιές.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επίσκεψη αυτή αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη δυναμική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και εγχώριας αγοράς, όπου οι αμερικανικές επενδύσεις σε κεφάλαιο και τεχνολογία συνδυάζονται με βαθύ σεβασμό και δέσμευση για τη διατήρηση της τοπικής κληρονομιάς και των ιστορικών brands που έχουν αγαπηθεί από γενιές Ελλήνων.

Η επίσκεψη της πρέσβεως εκφράζει ένα γνήσιο ενδιαφέρον για τον ρόλο που διαδραματίζει η επιχειρηματικότητα στην ενίσχυση των σχέσεων, και πιστεύουμε ότι ανοίγει τον δρόμο για ουσιαστικό διάλογο και νέες ευκαιρίες συνεργασίας στο μέλλον».

Με ιστορία 185 χρόνων, η σοκολάτα Παυλίδη είναι η πρώτη σοκολάτα που παρασκευάστηκε στην Ελλάδα από τον Σπυρίδωνα Παυλίδη. Το εργοστάσιο Παυλίδη είναι μια σύγχρονη μονάδα όπου παρασκευάζονται τα αγαπημένα brands σοκολάτας και πραλίνας Παυλίδης, Lacta, Merenda, με ηγετικά μερίδια στις κατηγορίες τους. Το εργοστάσιο, με σύγχρονο εξοπλισμό και διαδικασίες παραγωγής, προγράμματα διαχείρισης ενέργειας, νερού, ανακύκλωσης, είναι πιστοποιημένο με διεθνή συστήματα ασφάλειας τροφίμων και έχει τιμηθεί με βραβεία ασφάλειας, αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Αποτελεί, δε, σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία σε σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα εδώ και 30 χρόνια.

Η Mondelēz International είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους ομίλους τροφίμων με καθαρά έσοδα 38,5 δισ. δολαρίων για το 2025. Με παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες, προσφέρει στους καταναλωτές σνακ μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο τόσο παγκόσμιων όσο και τοπικών brands (από τα μπισκότα και baked snacks Oreo, Ritz, LU, Clif Bar έως τις σοκολάτες Cadbury Dairy Milk, Milka και Toblerone).

Η Mondelēz Νοτιο-Κεντρικής Ευρώπης, με έδρα την Ελλάδα, περιλαμβάνει 12 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους στα 6 εργοστάσια και 7 κεντρικά γραφεία.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία δραστηριοποιείται για περισσότερες από τρεις δεκαετίες με τρία εργοστάσια, το τεχνολογικό κέντρο R&D και το διεθνές κέντρο κυβερνοασφάλειας, ενώ απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται brands όπως οι σοκολάτες Lacta, Παυλίδη, Kiss και 3BIT, τα κρουασάν 7Days, Molto, η Merenda και η μαρμελάδα Spin Span.