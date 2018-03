Μαζί στη ζωή, μαζί και στη σκηνή Μπιγιόνσε και Τζέι Ζι

Κοινή περιοδεία ανακοίνωσε ένα από τα διασημότερα ζευγάρια της σόουμπιζ

Η Μπιγιόνσε και ο Τζέι Ζι, ένα από τα διασημότερα ζευγάρια της μουσικής σκηνής, ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα πραγματοποιήσουν μαζί μια παγκόσμια περιοδεία και οι φανς παραλήρησαν στα social media.

Η Μπιγιόνσε ήταν εκείνη που ανακοίνωσε τα νέα σε μια σειρά αναρτήσεων προς τους 112 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram.

Σε μία από τις φωτογραφίες που ανέβασε, ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, το ζευγάρι ποζάρει πάνω σε μια μηχανή με την επιγραφή «OTR II» και ένα βίντεο σε slow-motion με πρωταγωνιστές τους δύο σούπερ αστέρες, ενώ ακούγεται το κλασικό ρέγκε τραγούδι «I'm Still in Love With You».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Beyoncé (@beyonce) στις 12 Μάρ, 2018 στις 6:55 πμ PDT

Η επιστροφή της Μπιγιονσέ στη σκηνή, μετά τη γέννηση των διδύμων της, προβλέπεται να γίνει τον Απρίλιο, στο αμερικανικό φεστιβάλ Coachella ενώ ο ράπερ και η ντίβα του πενταγράμμου θα ξεκινήσουν τις συναυλίες τους από το Κάρντιφ, στη Βρετανία, την 6η Ιουνίου.

Στο πλαίσιο των κοινών τους εμφανίσεων, το ζευγάρι θα δώσει 36 συναυλίες, με σταθμούς κυρίως στην Ευρώπη.

Στη Γαλλία, αναμένεται να ανέβουν δύο φορές στη σκηνή, με μια συναυλία την 14η Ιουλίου στο Σταντ ντε Φρανς, στο Σεν Ντενί, και μια δεύτερη στο Νίκαια, την 17η Ιουλίου.

Η παγκόσμια περιοδεία τους θα συνεχιστεί κατόπιν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και η αυλαία της θα πέσει στο Βανκούβερ του Καναδά, την 2α Οκτωβρίου.