Ρομαντική απόδραση του ζεύγους Μακρόν στο Ταζ Μαχάλ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ απόλαυσαν σήμερα μια ρομαντική απόδραση για δύο στο Ταζ Μαχάλ, το εμβληματικό μαυσωλείο που αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο μνημείο αγάπης παγκοσμίως, στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της επίσημης επίσκεψης του προέδρου της Γαλλίας στην Ινδία.

Ο Γάλλος πρόεδρος με την Πρώτη Κυρία ξεναγήθηκαν για σχεδόν δύο ώρες στο φιλοτεχνημένο από λευκό μάρμαρο μνημείο,το Ταζ Μαχάλ παρέμεινε κλειστό για το ευρύ κοινό.

Ένας γαλλόφωνος ξεναγός εξήγησε στο ζεύγος Μακρόν την αρχιτεκτονική και την ιστορία του μνημείου, το οποίο ανήγειρε στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα ο Μογγόλος αυτοκράτορας Σαχ Γιαχάν, για να τιμήσει την αγαπημένη του σύζυγο που πέθανε.

Αυτό το μαυσωλείο «λέει πολλά για την ανθρώπινη ψυχή, την οδύνη, για έναν πολιτισμό που αναπτύχθηκε από την Ινδία στη Μογγολία, από την Κίνα στην Τουρκία» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«… Είμαστε απόλυτα εντυπωσιασμένοι» επισήμανε από την πλευρά της η Μπριζίτ Μακρόν. «Είναι μια ιδέα ομορφιάς και τελειότητας» συμπλήρωσε.

«Το Ταζ Μαχάλ ανήκει στην Ινδία και την ιστορία της,είναι μια ιστορία αγάπης στην καρδιά του 17ου αιώνα. Σας ευχαριστώ για αυτό το μάθημα της καλοσύνης και της αγάπης» έγραψε στη συνέχεια στο Twitter ο Γάλλος πρόεδρος.

Le Taj Mahal appartient à l’Inde et à son histoire, histoire d’amour au cœur du 17ᵉ siècle. Il dit la part des Moghols et de l’islam, mais il témoigne aussi de la part d’universel qui a fait l’Inde et continue à le faire.

Merci pour cette leçon de bonté, d’amour et d’universel. pic.twitter.com/jqoDJBlMQY

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 11 Μαρτίου 2018