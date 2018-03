Η μητέρα του Έλτον Τζον του άφησε κληρονομιά δύο κεραμικά βάζα

Ο Έλτον Τζον έμεινε με δύο κεραμικά βάζα που θα του θυμίζουν τη μητέρα του, Sheila Farebrother, ενώ ο Bob Halley, πρώην σοφέρ και βοηθός του τραγουδιστή, κληρονόμησε ένα μέρος από τις 534,000 λίρες.

Η 92χρονη, η οποία πέθανε τον Δεκέμβριο, θέλησε με τη διαθήκη της να αφήσει κάτι στο γιο της με τον οποίο είχε έρθει σε ρήξη τα τελευταία εννιά χρόνια, ενώ σνόμπαρε τελείως τους γιους του τραγουδιστή Zachary και Elijah, καθώς επίσης και τον σύζυγο του David Furnish.

Today the world lost a wonderful lady.. Sheila Farebrother... Lady F... this lady had an amazing zest for life.. the world will be a sadder place without her presence... R.I.P. Lady F.. my love always.. pic.twitter.com/i0XRHYkHni

