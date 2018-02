Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ κλωνοποίησε τον σκύλο της – 2 φορές

Το βράδυ την Τρίτης στα παγκόσμια δημοφιλή του Twitter εμφανίστηκε το #barbra streisand και το μυαλό όλων πήγε σε κάποιο καινούριο δίσκο ή κινηματογραφική δουλειά της διάσημης ηθοποιού - όμως όχι. Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ κλωνοποίησε την αγαπημένη της σκυλίτσα - και μάλιστα 2 φορές - και η είδηση έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

BREAKING: Barbra Streisand also cloned her favourite sheep twice.

She called them Baabraa and Baabrab.#BarbraStreisand pic.twitter.com/uMVWaUWMH9

