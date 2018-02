Ο Calvin Klein έκανε τη νέα του επίδειξη σε μια τεράστια θάλασσα ποπ κορν!

Στο σόου του Calvin Klein για τη συλλογή Φθινόπωρο 2018

Δύσκολη (περίπου) η ζωή για ένα μοντέλο. Φωτογραφίσεις σε απίθανα μέρη, πάνω σε 15άποντα και βάλε παπούτσια, με υφάσματα ακόμα και από σοκολάτα. Στο σόου του Calvin Klein, καλλονές και ευθυτενή αγόρια βάδισαν σε μια τεράστια θάλασσα από ποπ κορν βάδισαν τα μοντέλα στο show για τη συλλογή Φθινόπωρο 2018 που σχεδίασε ο Ραφ Σίμονς.

Το δάπεδο στο πρώην κτίριο του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου που φιλοξένησε την επίδειξη μόδας και η πασαρέλα ήταν καλυμμένα από ποπ κορν, το οποίο μπορεί να συμβόλιζε, σύμφωνα με το Fashionista καμένα χωράφια καλαμποκιού.

Τα μοντέλα περπάτησαν πάνω στα ποπ κορν υπό τους ήχους του «The Sound of Silence» των Simon & Garfunkel και το show έκλεισε με το «This Is Not America» του Ντέβιντ Μπόουι.

Στις σημειώσεις του για τη συλλογή ο Βέλγος σχεδιαστής περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Αμερική με 50 λέξεις κλειδιά, όπως «πυροσβέστης», «ελευθερία», «πολίτης», «πόλεμος», αναφέρει το Harper's Bazaar.

Ο γεννημένος στο Βέλγιο επικεφαλής δημιουργικού του Calvin Klein θέλησε να μιλήσει για την προστασία της αμερικανικής κληρονομιάς ή μάλλον για την απουσία προστασίας της, με τα ρούχα του, αλλά και με το σκηνικό του show, το οποίο περιελάμβανε «καμένους» τοίχους αχυρώνα, οι οποίοι ήταν καλυμμένοι με έργα του Άντι Γουόρχολ.

Ο Σίμονς κατασκεύασε αυτό που ονόμασε ένα αμερικανικό τοπίο, το σκηνικό του για να επανεξετάσει την Αμερική που ανακάλυψε, όταν έφτασε για πρώτη φορά.

Η άποψή του είναι τώρα «ευρύτερη, οικουμενική» ανέφερε στις σημειώσεις του.

«Είναι μια αλληγορία για μια συνάντηση παλαιών κόσμων και νέων κόσμων, που σχετίζονται με την ανακάλυψη της Αμερικής, τον αγώνα κατάκτησης του διαστήματος της δεκαετίας του 1960 και την εποχή πληροφόρησης του 21ου αιώνα», τόνισε.

«Είναι μια εξέλιξη της ιδέας μου για το Calvin Klein - μιας άποψης για την αμερικανική κοινωνία - αλλά τώρα ευρύτερη, οικουμενική. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, αυτή η συλλογή αφορά την ελευθερία. Μια λέξη που ορίζει την Αμερική και τον Calvin Klein» σημείωσε.

Τα μοντέλα φορούσαν τζάκετ, ή στολές όπως των πυροσβεστών, μπότες προστασίας από χημικά, πλεχτές κουκούλες σκι, τεράστια ασημί γάντια, όπως των αστροναυτών. Άλλα μοντέλα φορούσαν μεταξωτά φορέματα, γουέστερν πουκάμισα, μπότες cowboy ή πλεκτά πουλόβερ επηρεασμένα από χαρακτήρες του Looney Tunes.

Βέβαια τόσο τα μοντέλα, όσο και οι καλεσμένες -μεταξύ άλλων πολλές διάσημες σταρ, Νικόλ Κίντμαν, Σίντι Κρόφορντ, Κριστίνα Ρίτσι, Λόρα Ντερν, Μάργκοτ Ρόμπι, Μίλι Μπόμπι Μπράουν- που φορούσαν γόβες ή μπότες στιλέτο δυσκολεύθηκαν να κινηθούν πάνω στα ποπ κορν.